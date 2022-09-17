Бывший наставник киевского "Динамо" Хацкевич возглавит скромный клуб
Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен
Бывший наставник киевского "Динамо" и сборной Беларуси Александр Хацкевич в ближайшее время принять "Кармиотиссу" из Кипра.
Официальное назначение наставника состоится в ближайшие часы.
Отметим, что опытный специалист находится без работы с марта прошлого года.
Этим летом Хацкевич рассматривался одним из вариантов на должность главного тренера в луганской "Заре" и польском "Гурнике Забже".
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