Бывший нападающий сборной Парагвая и "Спартака" завершил карьеру

Теги спартак москвалукас барриос

Бывший нападающий сборной Парагвая и "Спартака" завершил карьеру

Фото: твиттер "Монпелье"/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Парагвая Лукас Барриос завершил карьеру в 37-летнем возрасте.

По словам футболиста, он благодарен всем, кто поддерживал его все эти годы.

"Спасибо за безоговорочную поддержку все эти годы", — написал Барриос в Twitter.

С 2013 по 2015 год форвард выступал за московский "Спартак". Также в его послужном списке были дортмундская "Боруссия", "Монпелье", "Палмейрс", "Гремио", "Гуанчжоу", "Коло-Коло" и "Атлас". 

За сборную Парагвая он забил 10 голов в 36 матчах.

Не пропустите: Мбаппе рассказал, есть ли у него конфликты с Неймаром. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бывший игрок сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Бывший игрок сборной Италии завершил карьеру в 31 год

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов