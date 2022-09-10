Бывший нападающий сборной Парагвая и "Спартака" завершил карьеру

Фото: твиттер "Монпелье"/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Парагвая Лукас Барриос завершил карьеру в 37-летнем возрасте.

По словам футболиста, он благодарен всем, кто поддерживал его все эти годы.

"Спасибо за безоговорочную поддержку все эти годы", — написал Барриос в Twitter.

С 2013 по 2015 год форвард выступал за московский "Спартак". Также в его послужном списке были дортмундская "Боруссия", "Монпелье", "Палмейрс", "Гремио", "Гуанчжоу", "Коло-Коло" и "Атлас".

За сборную Парагвая он забил 10 голов в 36 матчах.

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