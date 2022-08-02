Бывший нападающий "МЮ" назвал Роналду эгоистом

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа недоволен поведением форварда команды Криштиану Роналду.

По словам Саа, португалец в большей степени думает только о себе.

"Я не хотел бы его осуждать, потому что он великолепный игрок, а я не на его месте. Никто не может судить о его действиях в этот момент, потому что это его собственная карьера. В некотором смысле немного нереально сейчас просить клуб такого масштаба адаптироваться к нему и его мечте", — приводит слова Саа Daily Express.

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