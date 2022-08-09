Бывший игрок "Зенита" Мак перебрался в Австралию
Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Зенита" Роберт Мак подписал контракт с австралийским клубом "Сидней".
Как информирует официальный сайт австралийцев, известный игрок заключил контракт до 2024 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
"За свою карьеру я выиграл несколько чемпионатов и Кубков, поэтому я знаю, что нужно для завоевания трофеев. Хотел бы поделиться своим опытом, личными качествами, голами и результативными передачами, чтобы помочь команде в этом сезоне", — сказал Мак.
В составе "Зенита" Мак завоевал титул чемпиона России в сезоне-2018/2019.
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