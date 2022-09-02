Бывший игрок сборной Украины перешел в ФК "Красава"
Фото: инстаграм Николая Морозюка/Автор неизвестен
Защитник одесского "Черноморца" Николай Морозюк перешёл в футбольный клуб "Красава", принадлежащий российскому блогеру Евгению Савину.
Как сообщает портал Transfermarkt, контракт украинца с новым клубом рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.
За свою карьеру Морозюк также поиграл за "Ризеспорт", киевское "Динамо" и донецкий "Металлург".
Напомним, что "Красава" выступает во втором дивизионе чемпионата Кипра.
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