Бывший игрок сборной Украины перешел в ФК "Красава"

Фото: инстаграм Николая Морозюка/Автор неизвестен

Защитник одесского "Черноморца" Николай Морозюк перешёл в футбольный клуб "Красава", принадлежащий российскому блогеру Евгению Савину.

Как сообщает портал Transfermarkt, контракт украинца с новым клубом рассчитан до 2023 года с возможностью продления ещё на один сезон.

За свою карьеру Морозюк также поиграл за "Ризеспорт", киевское "Динамо" и донецкий "Металлург".

Напомним, что "Красава" выступает во втором дивизионе чемпионата Кипра.

Не пропустите: "МЮ" завершил трансфер Антони за 100 миллионов. | https://dailysports.net