Бывший игрок сборной Италии завершил карьеру в 31 год
Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен
Итальянский защитник Давиде Сантон завершил карьеру футболиста в 31 год.
Это связано с травмами, о чем футболист рассказал журналистам.
"Моё левое колено просто исчезло, его нет. Это мешает мне делать многие вещи. Правое колено уже оперировали трижды… Мне приходится повесить бутсы на гвоздь. Дело не в отсутствии предложений, а в том, что моё тело больше не может справляться с нагрузками после стольких травм.
Но ничего не поделаешь, судя по многим анализам и консультациям. Того, что я могу ходить, недостаточно для профессионального спорта. Если бы я продолжал, мне бы понадобился протез", — приводит его слова Tuttomercatoweb.
Футболист успел поиграть за "Интер", "Чезену", "Ньюкасл" и "Рому". Также провел 8 матчей за сборную Италии.
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