Бывший игрок "Милана" жестко раскритиковал Ибрагимовича

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Бывший игрок "Милана" жестко раскритиковал Ибрагимовича

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

Бывший футболист "Милана" Хакан Чалханоглу раскритиковал форварда миланского клуба Златана Ибрагимовича.

Как известно, во время чемпионского парада Златан скандировал оскорбления в адрес Чалханоглу, который сменил "Милан" на "Интер".

По словам Хакана, шведскому форварду просто нравится быть в центре внимания.

Он также отметил, что Ибрагимович ничем не помог команде, которая выиграла чемпионат.

Напомним, что в прошлом сезоне Ибрагимович забил 8 голов в 23 матчах Серии А.

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