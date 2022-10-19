Бывший игрок "Ливерпуля" получил восемь лет тюрьмы

Теги ливерпуль

Бывший игрок "Ливерпуля" получил восемь лет тюрьмы

Фото: открытые источники

Бывший игрок "Ливерпуля" Лейтон Максвелл получил восемь лет тюремного заключения.

Как пишет британская пресса, 43-летний Максвелл предоставил торговцам наркотиков свой дом в качестве склада.

В его жилище нашли 60 кг кокаина и героина, а еще 2,5 миллиона фунтов наличкой. Сам бывший футболист подрабатывал наркокурьером, за что получил 500 фунтов в месяц.

Напомним, что Лейтон защищал цвета ливерпульского клуба с 1999 по 2001 год.

Не пропустите: Защитник "МЮ" не хочет в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Опубликован рейтинг 50 лучших тренеров мира

Опубликован рейтинг 50 лучших тренеров мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов