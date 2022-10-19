Бывший игрок "Ливерпуля" получил восемь лет тюрьмы

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Бывший игрок "Ливерпуля" Лейтон Максвелл получил восемь лет тюремного заключения.

Как пишет британская пресса, 43-летний Максвелл предоставил торговцам наркотиков свой дом в качестве склада.

В его жилище нашли 60 кг кокаина и героина, а еще 2,5 миллиона фунтов наличкой. Сам бывший футболист подрабатывал наркокурьером, за что получил 500 фунтов в месяц.

Напомним, что Лейтон защищал цвета ливерпульского клуба с 1999 по 2001 год.

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