Бывший хавбек "Зенита" и "Рубина" Могилевец нашел новый клуб

Фото: сайт "Рубина"/Автор неизвестен

Бывший хавбек "Зенита" и "Рубина" Павел Могилевец подписал контракт с "Бунёдкором"из Узбекистана.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Соглашение сторон рассчитано до конца 2022 года.

Последним клубом Могилевца был "Нижний Новгород", который он покинул в декабре 2021 года. После этого Павел находился в статусе свободного агента и не выступал на профессиональном уровне.

Павел Могилевец - воспитанник "Зенита", которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также на его счету четыре матча за сборную России.