Бывший хавбек ЦСКА Дуду записал обращение фанатам клуба

Фото: сайт болельщиков ЦСКА/Автор неизвестен

Бывший футболист ЦСКА Дуду обратился к болельщикам армейцев.

В своем обращении он поблагодарил армейцев за подарок в виде футболки с количеством игр и выигранных трофеев за клуб.

"Я лчень счастлив получить подарок от моих российских друзей — эту памятную футболку ЦСКА Москва. Моя история в ЦСКА насчитывает 107 матчей и 6 трофеев.

Я очень соскучился по болельщикам, игрокам, руководству, сотрудникам. Спасибо большое! Удачи в следующем сезоне. Я надеюсь приехать в Россию и посетить новый стадион ЦСКА", — приводит слова футболиста Telegram-канал ЦСКА.

В составе московского клуба бразилец дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. За ЦСКА он играл с 2005 по 2008 год.