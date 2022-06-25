Бывший хавбек ЦСКА Дуду записал обращение фанатам клуба
Фото: сайт болельщиков ЦСКА/Автор неизвестен
Бывший футболист ЦСКА Дуду обратился к болельщикам армейцев.
В своем обращении он поблагодарил армейцев за подарок в виде футболки с количеством игр и выигранных трофеев за клуб.
"Я лчень счастлив получить подарок от моих российских друзей — эту памятную футболку ЦСКА Москва. Моя история в ЦСКА насчитывает 107 матчей и 6 трофеев.
Я очень соскучился по болельщикам, игрокам, руководству, сотрудникам. Спасибо большое! Удачи в следующем сезоне. Я надеюсь приехать в Россию и посетить новый стадион ЦСКА", — приводит слова футболиста Telegram-канал ЦСКА.
В составе московского клуба бразилец дважды становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. За ЦСКА он играл с 2005 по 2008 год.
Лента новостей
-
Стало известно, собирается ли Шевченко вернуться к тренерской работе
-
Бывший хавбек ЦСКА Дуду записал обращение фанатам клуба
-
"Милан" нацелился на Зиеша
-
Макгиди нашел себе новый клуб
-
Лоськов и Пашинин останутся в структуре "Локомотива"
-
Слуцкий оценил перспективы "Рубина" после выхода из отпуска
-
Руни официально остался без работы
-
Форвард "Зенита" переходит в бразильский клуб
-
Жезус в шаге от перехода в "Арсенал"
-
В "Баварии" прокомментировали слухи об интересе к Роналду
-
ЦСКА проиграл первый матч под руководством Федотова
-
В УЕФА запретили играть "Шерифу" матчи Лиги чемпионов в Тирасполе
-
Зиньковский раскрыл подробности перехода в "Спартак"
-
Главные новости дня: 24 июня
-
Йович готов стать одноклубником Кокорина
-
"Ньюкасл" предложил 40 миллионов евро за хавбека "Байера"
-
Языджи может остаться в РПЛ, несмотря на уход из ЦСКА
-
"Ювентус" отказался от Ди Марии
-
Защитник "Арсенала" Осей-Туту перебрался в Германию
-
"Интер" собирается оштрафовать Чалханоглу