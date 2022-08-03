Бывший футболист "Спартака" умер в возрасте 43 лет

Фото: сайт Латвийской футбольной федерации

В возрасте 43 лет ушел из жизни бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной Латвии Андрей Рубин, сообщается на официальном сайте Латвийской футбольной федерации.

Причины смерти не разглашаются.

Рубин выступал за "Спартак" с 2005 по 2008 годы. Также играл за "Ауду", "Эстер", "Сконто", "Кристал Пэлас", "Шинник", "Металлург" Лиепая и "Интер" (Баку), "Карабах" и "Симург". За сборную Латвии сыграл 117 матчей и забил 10 голов. Участник Евро-2004.

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