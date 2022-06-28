Бывший футболист сборной Италии выиграл выборы мэра Вероны

Фото: сайт УЕФА/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной Италии Дамиано Томмази победил на выборах мэра Вероны.

48-летний экс-футболист римской "Ромы" принимал участие на выборах в качестве независимого кандидата. По итогам голосования он победил действующего мэра Федерико Сбоарину.

Томмази получил голоса 54,4% избирателей против 46,6% у конкурента.

Отметим, что с 2011 по 2020 годы Дамиано занимал должность главы Ассоциации футболистов Италии.

В составе сборной Италии Томаззи играл на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее.

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