Бывший футболист сборной Италии выиграл выборы мэра Вероны
Фото: сайт УЕФА/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной Италии Дамиано Томмази победил на выборах мэра Вероны.
48-летний экс-футболист римской "Ромы" принимал участие на выборах в качестве независимого кандидата. По итогам голосования он победил действующего мэра Федерико Сбоарину.
Томмази получил голоса 54,4% избирателей против 46,6% у конкурента.
Отметим, что с 2011 по 2020 годы Дамиано занимал должность главы Ассоциации футболистов Италии.
В составе сборной Италии Томаззи играл на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее.
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