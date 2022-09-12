Бывший футболист "Барселоны" и ПСЖ возглавил "Болонью"
Фото: сайт "Болоньи"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Болоньи" на официальном сайте объявила о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера.
На посту наставника болонцев бразило-итальянский специалист сменил уволенного Синишу Михайловича.
40-летний Мотта в бытность футболистом выступал за "Барселону", "Атлетико", "Дженоа", "Интер" и ПСЖ. После завершения карьеры футболиста он тренировал юношескую команду ПСЖ, "Дженоа" и "Специю".
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