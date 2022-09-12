Бывший футболист "Барселоны" и ПСЖ возглавил "Болонью"

Фото: сайт "Болоньи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Болоньи" на официальном сайте объявила о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера.

На посту наставника болонцев бразило-итальянский специалист сменил уволенного Синишу Михайловича.

40-летний Мотта в бытность футболистом выступал за "Барселону", "Атлетико", "Дженоа", "Интер" и ПСЖ. После завершения карьеры футболиста он тренировал юношескую команду ПСЖ, "Дженоа" и "Специю".

Не пропустите: Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером. | https://dailysports.net