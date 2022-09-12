Бывший футболист "Барселоны" и ПСЖ возглавил "Болонью"

Теги болоньятьяго мотта

Бывший футболист "Барселоны" и ПСЖ возглавил "Болонью"

Фото: сайт "Болоньи"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Болоньи" на официальном сайте объявила о назначении Тьяго Мотты на пост главного тренера.

На посту наставника болонцев бразило-итальянский специалист сменил уволенного Синишу Михайловича.

40-летний Мотта в бытность футболистом выступал за "Барселону", "Атлетико", "Дженоа", "Интер" и ПСЖ. После завершения карьеры футболиста он тренировал юношескую команду ПСЖ, "Дженоа" и "Специю".

Не пропустите: Футболисты "Баварии" недовольны главным тренером. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов