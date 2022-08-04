Бывший форвард "Спартака" переходит в "Шальке"
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Бывший нападающий "Спартака" Йордан Ларссон в ближайшее время станет игроком немецкого "Шальке".
Клуб и футболист уже достигли принципиальной договоренности, о чем сообщает Фабрицио Романо.
В течение ближайших суток шведский футболист приедет в Германию, чтобы завершить процесс перехода.
Напомним, что Ларссон расторг контракт со "Спартаком" 27 июня и остается в статусе свободного агента.
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