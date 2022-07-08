Бывший форвард "Краснодара" перебрался в "Салернитану"

Фото: сайт "Краснодара"/Автор неизвестен

Бывший форвард "Краснодара" Эрик Бутхейм нашел новый клуб.

22-летний норвежский футболист подписал долгосрочный контракт с итальянской "Салернитаной", сообщили на сайте клуба.

Соглашение с 22-летним норвежцем рассчитано до 2026 года.

Бутхейм в декабре 2021 года подписал контракт с "быками", но в итоге не провел за клуб ни одного официального матча.

В мае он расторг соглашение с краснодарским клубом.

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