Бывшего тренера "Шахтера" обокрали в гостинице: вор уже наказан

Фото: твиттер Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Главного тренера "Лилля" Паулу Фонсеку обокрали в гостинице.

Как сообщает RMC Sport, 8 августа грабитель проник в номер специалиста в отеле в Лилле и украл деньги и дорогостоящие украшения на общую сумму € 200 тыс.

Личность преступника уже установили по кадрам с камер видеонаблюдения. Сам вор утверждает, что нашёл вещи оставленными на тележке, которыми пользуются для уборки в отеле.

По данным источника, суд приговорил грабителя к 2 годам тюрьмы и ещё 6 месяцам условно.

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