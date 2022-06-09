Бусккетс высказался о возможном снижении зарплаты

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Бусккетс высказался о возможном снижении зарплаты

Фото: твиттер Серхи Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхи Бускетс поделился мнением о возможном снижении зарплаты.

"Я слышал много разговоров на эту тему. Не знаю, что будут говорить, когда закончится мой отпуск. Я бы хотел услышать информацию из клуба, а не узнавать ее из СМИ. Клуб ничего не предлагал мне. Если это так, то делать предложение через прессу является не лучшим решением. Нужно говорить об этом прямо", - приводит слова Бускетса Marca.

В минувшем сезоне 33-летний Бускетс провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. 

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