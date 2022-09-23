Бускетс высказался о своем будущем в "Барселоне"

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Бускетс высказался о своем будущем в "Барселоне"

Фото: твиттер Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс поделился мнением о своем будущем в каталонском клубе.

"В данный момент я ничего не могу сказать о моей будущем, так как не владею информацией. Посмотрим, как я буду играть в этом сезоне. Сейчас я хочу просто наслаждаться футболом, а затем приму решение. Формально у меня последний год контракта, но все слухи обо мне являются ложными", - цитирует Бускетса Marca.

В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за "Барселону" пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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