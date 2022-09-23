Бускетс высказался о своем будущем в "Барселоне"
Фото: твиттер Серхио Бускетса/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс поделился мнением о своем будущем в каталонском клубе.
"В данный момент я ничего не могу сказать о моей будущем, так как не владею информацией. Посмотрим, как я буду играть в этом сезоне. Сейчас я хочу просто наслаждаться футболом, а затем приму решение. Формально у меня последний год контракта, но все слухи обо мне являются ложными", - цитирует Бускетса Marca.
В нынешнем сезоне 34-летний Бускетс провел за "Барселону" пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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