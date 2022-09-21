Бускетс определился с новым клубом

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Бускетс определился с новым клубом

Фото: твиттер Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс в следующем сезоне может перейти в "Интер Майами".

Как сообщает Diario Sport, контракт 34-летнего футболиста с сине-гранатовыми подходит к концу в текущем сезоне и стороны не спешат его продлевать.

Отметим, что Бускетс играет за "Барсу" с 2008 года. В 686 матчах Серхио забил 18 голов и отдал 36 результативных передач. Вместе с командой он выиграл 32 трофея.

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