Бускетс назвал лучшего игрока в мире
Фото: твиттер Серхио Бускетса/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс выразил мнение, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси является лучшим игроком мира.
"Месси нужно было выиграть трофей со сборной Аргентины. Он сделал это, завоевав Кубок Америки. Надеюсь, что он продолжит добавиться успеха со сборной. Лео является моим другим и лучшим игроком в мире", – приводит слова Бускетса Barca Universal.
В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 11 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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