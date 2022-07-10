Бускетс может покинуть "Барселону" через год
Фото: твиттер Серхио Бускетса/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Серхио Бускетс через год может перейти в один из клубов североамериканской лиги МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист точно не покинет каталонский клуб этим летом. Контракт игрока с каталонцами истекает летом 2023 года и он может покинуть команду в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне 33-летний Бускетс провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах и забил три гола.
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|Валенсия
|20
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|8
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|28
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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