Бускетс может покинуть "Барселону" через год

Фото: твиттер Серхио Бускетса/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Серхио Бускетс через год может перейти в один из клубов североамериканской лиги МЛС, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист точно не покинет каталонский клуб этим летом. Контракт игрока с каталонцами истекает летом 2023 года и он может покинуть команду в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 33-летний Бускетс провел за "Барселону" 49 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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