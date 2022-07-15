Буффон собрался играть до 55 лет

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Буффон собрался играть до 55 лет

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон собирается завершить карьеру в 55 лет.

По словам вратаря "Пармы", после этого он может принять решение полностью завязать с футболом

"Я уже достаточно долго думаю о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. У меня нет уверенности в том, что я останусь в футболе. Не исключено, что я попробую себя на новом попроще, так как уже знаю всё в футболе. Мне интересно узнавать всё новое", — приводит слова Буффона журналист Альфредо Педулла.

В минувшем сезоне звездный страж ворот провёл 26 матчей во втором итальянском дивизионе Серии Б, в которых пропустил 27 голов. 

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