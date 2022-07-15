Буффон собрался играть до 55 лет
Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен
Бывший голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон собирается завершить карьеру в 55 лет.
По словам вратаря "Пармы", после этого он может принять решение полностью завязать с футболом
"Я уже достаточно долго думаю о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. У меня нет уверенности в том, что я останусь в футболе. Не исключено, что я попробую себя на новом попроще, так как уже знаю всё в футболе. Мне интересно узнавать всё новое", — приводит слова Буффона журналист Альфредо Педулла.
В минувшем сезоне звездный страж ворот провёл 26 матчей во втором итальянском дивизионе Серии Б, в которых пропустил 27 голов.
Не пропустите: "Арсенал" хочет купить лидера "Лиона". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Уфа" подписала защитника "Зенита"
-
ЦСКА интересуется защитником "Аякса"
-
Рафа Маркес возглавил вторую команду "Барселоны"
-
"Арсенал" готов заплатить за Зинченко внушительную сумму
-
Умер бывший футболист "Спартака" Александр Козлов
-
Буффон собрался играть до 55 лет
-
У Роналду остались предложения из Испании и Германии
-
"Спортинг" будет обязан выкупить Тринкау у "Барселоны"
-
Стало известно, сколько "Ахмат" заплатит за Агаларова
-
Пьянич впечатлил Хави и может остаться в "Барселоне"
-
"Милан" предложил за хавбека "Брюгге" 35 миллионов
-
"Реал" не захотел подписывать Сане
-
Фабрегас перейдет в клуб второго дивизиона Италии
-
Руни хочет переманить в США звезду "Манчестер Юнайтед"
-
Зинченко включили в топ-3 самых техничных игроков "Сити"
-
Роналду не получал космического предложения из Саудовской Аравии
-
Главные новости дня: 14 июля
-
Роналду отказался от суперпредложения из Саудовской Аравии
-
Моуринью недоволен трансферной политикой "Ромы"
-
Анчелотти доволен формой Азара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17