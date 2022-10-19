Буффон определился с командой, которую хочет тренировать

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Буффон определился с командой, которую хочет тренировать

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон признался, что с удовольствием бы стал главным тренером сборной Италии.

По его словам, для него работа тренера является очень интересной.

"Меня заинтересовала бы работа наставника итальянской сборной. Испытываю странное чувство, когда вижу своих бывших коллег по полю в серии Б в качестве тренеров, де Росси, Гроссо, Индзаги... А я все еще играю", — цитирует Буффона DAZN.

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