Будущее Роналду в "Манчестер Юнайтед" зависит от тен Хага

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Будущее Роналду в "Манчестер Юнайтед" зависит от тен Хага

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду примет решение о своем будущем в зависимости от того, будет ли на него рассчитывать новый главный тренер команды Эрик тен Хаг.

Как сообщает издание The Sun, 37-летний форвард уже уведомил своих одноклубников, что останется в команде, если голландский специалист будет на него рассчитывать.

Отмечается, что его контракт с клубом действует еще год и хочет отработать его до конца, а также вернуть "Юнайтед" в Лигу чемпионов и не планирует уходить сразу после неудачного сезона.

По информации источника, уход Роналду будет возможен лишь в том случае, если тен Хаг не будет на него рассчитывать.

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