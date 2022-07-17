"Брюгге" выиграл Суперкубок Бельгии

Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен

В матче за Суперкубок Бельгии "Брюгге" обыграл "Гент" со счетом 1:0 и стал обладателем трофея.

Единственный гол в первом тайме забил Андреас Сков Ольсен.

"Брюгге" - "Гент" - 1:0 (1:0)

Гол: Сков Ольсен, 39 - 1:0

"Брюгге": Миньоле, Мехеле, Мата, Мбамба (Аудор, 66), Мейер (Сова, 83), Отасови (Одои, 59), Вормер, Ванакен, Сков Ольсен (Нуса, 60), Ланг, Жутгла (Ларин, 66).

"Гент": Руф, Окуму, Нгаду-Нгаджуй, Ханче-Ольсен, Фортуна, Кастро-Монтес (Маррех, 46), Кумс, Самуаз, Юпсагер (Лемайич, 84), Тиссудали, Кейперс.

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