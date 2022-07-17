"Брюгге" выиграл Суперкубок Бельгии
Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен
В матче за Суперкубок Бельгии "Брюгге" обыграл "Гент" со счетом 1:0 и стал обладателем трофея.
Единственный гол в первом тайме забил Андреас Сков Ольсен.
"Брюгге" - "Гент" - 1:0 (1:0)
Гол: Сков Ольсен, 39 - 1:0
"Брюгге": Миньоле, Мехеле, Мата, Мбамба (Аудор, 66), Мейер (Сова, 83), Отасови (Одои, 59), Вормер, Ванакен, Сков Ольсен (Нуса, 60), Ланг, Жутгла (Ларин, 66).
"Гент": Руф, Окуму, Нгаду-Нгаджуй, Ханче-Ольсен, Фортуна, Кастро-Монтес (Маррех, 46), Кумс, Самуаз, Юпсагер (Лемайич, 84), Тиссудали, Кейперс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20