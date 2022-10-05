"Брюгге" установил уникальный рекорд Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен

"Брюгге" во вчерашнем матче Лиги чемпионов обыграл "Атлетико" (2:0), одержав третью победу в трех встречах.

По итогам трех туров бельгийский клуб набрал 9 очков в этом сезоне, что является рекордом для команды из Бельгии после первого круга групповой стадии.

Кроме того, такой показатель является лучшим результатом на групповой стадии.

В следующем туре Лиги чемпионов "Брюгге" сыграет против "Атлетико" в Мадриде.

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