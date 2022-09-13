"Брюгге" сенсационно уничтожил "Порту"

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"Брюгге" сенсационно уничтожил "Порту"

Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Брюгге" на выезде разгромил "Порту" со счетом 4:0.

Победу бельгийскому клубу принесли голы Феррана Жуджлы, Камала Соуа, Андреаса Ольсена и Антонио Нусы.

"Брюгге", набрав шесть очков, занимает первое место в группе В. "Порту" с 0 очков занимает последнюю, четвертую позицию.

"Порту" Португалия – "Брюгге" Бельгия - 0:4 (0:1)
Голы: Жуджла, 15 (с пенальти) - 0:1, Соуа, 47 - 0:2, Ольсен, 52 - 0:3, Нуса, 89 - 0:4

"Порту": Диогу Кошта, Жоау Мариу (Лоудер, 46), Пепе, Карму, Сануси (Венделл, 76), Отавио (Гонсалу Боржеш, 61), Урибе, Эуштакиу, Пепе, Эванилсон (Тони Мартинес, 46), Галено (Габриэл Верон, 61).

"Брюгге": Миньоле, Одои, Мехеле, Силла (Боята, 65), Мейер (Соболь, 75), Ванакен, Нильсен, Нвадике, Ольсен (Яремчук, 71), Соуа, Жуджла (Нуса, 75).

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