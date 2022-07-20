Бруну Фернандеш высказался о ситуации с Роналду

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Бруну Фернандеш высказался о ситуации с Роналду

Фото: твиттер Бруну Фернандеша/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о ситуации со своим соотечественником и одноклубником Криштиану Роналду, который может покинуть команду.

"Я не знаю, что происходит в голове у Криштиану. Мы не говорили с ним о его возможном уходе. Я не имею отношения к данной ситуации. Решение должны принять руководство клуба и Роналду. Нам известно лишь то, что у него есть определенные семейные проблемы, поэтому мы не беспокоим его. Нужно уважать его решения", - приводит слова Фернандеша Daily Mail.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. Впрочем, пока что португальцу не удалось договориться с другой командой.

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