Бруну Фернандеш высказался о ситуации с Роналду
Фото: твиттер Бруну Фернандеша/Автор неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мнением о ситуации со своим соотечественником и одноклубником Криштиану Роналду, который может покинуть команду.
"Я не знаю, что происходит в голове у Криштиану. Мы не говорили с ним о его возможном уходе. Я не имею отношения к данной ситуации. Решение должны принять руководство клуба и Роналду. Нам известно лишь то, что у него есть определенные семейные проблемы, поэтому мы не беспокоим его. Нужно уважать его решения", - приводит слова Фернандеша Daily Mail.
Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду хочет перейти в клуб, который сыграет в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне. Впрочем, пока что португальцу не удалось договориться с другой командой.
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|Команда
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|2
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|27
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18