Бруну Фернандеш прокомментировал сезон "Манчестер Юнайтед"

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Бруну Фернандеш прокомментировал сезон "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Бруну\Автор неизвестен

Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился мнением о результатах "красных дьяволов" в этом сезоне.

"Сезон завершен, а мы не достигли ни одной из наших целей. Я знаю, что ни индивидуально, ни коллективно мы не играли на том уровне, на каком должны были.

Наши фанаты снова дали понять, почему "Юнайтед" – один из лучших клубов мира. Даже в такие сезоны болельщики нас поддерживают.

Перейдя сюда, я уяснил кое-что очень важное. Я узнал, что "МЮ" всегда возвращается", – написал полузащитник в своих соцсетях.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

Да.. Не соврал.. МЮ возвращается в ЛЕ... А-ха-ха-ха...

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