Бритни Спирс стала фанаткой топ-клуба АПЛ

Фото: твиттер Бритни Спирс/Автор неизвестен

Американская певица Бритни Спирс стала болельщицей "Манчестер Сити", сообщает Daily Star.

По сведениям источника, стать фанаткой "горожан" певице помог ее новый муж Сэм Асгари.

Руководство "Манчестер Сити" приняло решение после этого пригласить американку на стадион. Есть вероятность, что Бритни выступит с концертом на клубном стадионе "Этихад". Также ее могут познакомить с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

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