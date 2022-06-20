Бритни Спирс стала фанаткой топ-клуба АПЛ
Фото: твиттер Бритни Спирс/Автор неизвестен
Американская певица Бритни Спирс стала болельщицей "Манчестер Сити", сообщает Daily Star.
По сведениям источника, стать фанаткой "горожан" певице помог ее новый муж Сэм Асгари.
Руководство "Манчестер Сити" приняло решение после этого пригласить американку на стадион. Есть вероятность, что Бритни выступит с концертом на клубном стадионе "Этихад". Также ее могут познакомить с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18