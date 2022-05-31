Брейтуэйт высказался о своем будущем в "Барселоне"

Фото: твиттер Мартина Брейтуэйта/Автор неизвестен

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт заявил, что он не хочет уходить из каталонского клуба.

"Я отлично провожу время в "Барселоне". Я не часто выходил на поле, но у нас отличный тренер. Я верю, что еще смогу себя проявить, и буду усердно работать ради этого. Я уже бывал в ситуации, когда не играл. Меня не тревожит то, что может произойти летом. Мне нравится работать с Хави", - цитирует Брейтуэйта Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что каталонцы намерены избавиться от форварда в летнее трансферное окно.

В завершившемся сезоне 30-летний Брейтуэйт провел за "Барселону" четыре матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.