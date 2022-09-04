Брэйтуэйт принес "Эспаньолу" победу в дебютном матче за клуб

Фото: твиттер "Эспаньола"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на выезде обыграл "Атлетик" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Мартин Брэйтуэйт.

"Эспаньол", набрав четыре очка, поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 7 очками остался на шестой позиции.

"Атлетик" – "Эспаньол" - 0:1 (0:0)

Гол: Брэйтуэйт, 83 - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ (Морсильо, 84), Весга, Сансет (Венседор, 71), Муниаин, Уильямс (Рауль Гарсия, 71), Беренгер, Уильямс (Гурусета, 56).

"Эспаньол": Альваро Фернандес, Хиль, Кабрера, Калеро (Эль-Хилали, 71), Оливан, Дардер, Экспосито (Баре, 46; Кеддари, 61), Винисиус Коста, Хоселу, Брэйтуэйт (Дани Гомес, 86), Пуадо (Ласо, 71).

Не пропустите: "Осасуна" победила в Ла Лиге и ворвалась в зону Лиги чемпионов. | https://dailysports.net