Брэйтуэйт принес "Эспаньолу" победу в дебютном матче за клуб

Теги атлетик бильбаоэспаньол

Брэйтуэйт принес "Эспаньолу" победу в дебютном матче за клуб

Фото: твиттер "Эспаньола"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на выезде обыграл "Атлетик" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Мартин Брэйтуэйт.

"Эспаньол", набрав четыре очка, поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 7 очками остался на шестой позиции.

"Атлетик" – "Эспаньол" - 0:1 (0:0)
Гол: Брэйтуэйт, 83 - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ (Морсильо, 84), Весга, Сансет (Венседор, 71), Муниаин, Уильямс (Рауль Гарсия, 71), Беренгер, Уильямс (Гурусета, 56).

"Эспаньол": Альваро Фернандес, Хиль, Кабрера, Калеро (Эль-Хилали, 71), Оливан, Дардер, Экспосито (Баре, 46; Кеддари, 61), Винисиус Коста, Хоселу, Брэйтуэйт (Дани Гомес, 86), Пуадо (Ласо, 71).

Не пропустите: "Осасуна" победила в Ла Лиге и ворвалась в зону Лиги чемпионов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги

Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов