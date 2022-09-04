Брэйтуэйт принес "Эспаньолу" победу в дебютном матче за клуб
Фото: твиттер "Эспаньола"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на выезде обыграл "Атлетик" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Мартин Брэйтуэйт.
"Эспаньол", набрав четыре очка, поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 7 очками остался на шестой позиции.
"Атлетик" – "Эспаньол" - 0:1 (0:0)
Гол: Брэйтуэйт, 83 - 0:1
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Йерай Альварес, Вивиан, Лекуэ (Морсильо, 84), Весга, Сансет (Венседор, 71), Муниаин, Уильямс (Рауль Гарсия, 71), Беренгер, Уильямс (Гурусета, 56).
"Эспаньол": Альваро Фернандес, Хиль, Кабрера, Калеро (Эль-Хилали, 71), Оливан, Дардер, Экспосито (Баре, 46; Кеддари, 61), Винисиус Коста, Хоселу, Брэйтуэйт (Дани Гомес, 86), Пуадо (Ласо, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14