Брейтуэйт потребовал миллионы от "Барселоны" за разрыв контракта

Фото: Мартина Брейтуэйта/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Дании Мартин Брейтуэйт назвал каталонскому свои условия для досрочного разрыва контракта, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист хочет получить пять миллионов евро. Именно столько составляет его зарплата до конца действия контракта, который действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне 31-летний Брейтуэйт провел за "Барселону" четыре матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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