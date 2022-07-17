Брэйтуэйт отказывается уходить из "Барселоны", несмотря на 2 предложения

Фото: твиттер Мартина Брэйтуэйта/Автор неизвестен

Датский нападающий Мартин Брэйтуэйт не хочет уходить из "Барселоны", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Валенсия" и "Сельта", но он отказывается менять клуб. При этом главный тренер каталонского клуба Хави не рассчитывает на форварда и не включил его в состав команды в турне по США.

В прошлом сезоне 31-летний Брэйтуэйт провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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