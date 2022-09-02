Брейтуэйт нашел новый клуб в Испании

Фото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" Мартин Брейтуэйт после расторжения контракта с "Барселоной" стал игроком "Эспаньола".

Контракт футболиста рассчитан на три года.

Компенсация для 31-летнего форварда сборной Дании составила 150 тысяч евро, в то время как сам футболист хотел получить компенсацию в 5 млн евро.

31-летний Брейтуэйт выступал за "Барселону" с 2019 года. Всего он провел за клуб 58 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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