"Брентфорд" подпишет 18-летнего украинца

Теги егор ярмолюкбрентфордднепр-1

"Брентфорд" подпишет 18-летнего украинца

Фото: твиттер "Днепра-1"/Автор неизвестен

Новичок АПЛ "Брентфорд" согласовал условия перехода 18-летнего украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

Об этом сообщил Фабрицио Романо в Twitter.

По его информации, молодой украинец получил британскую визу и готовится присоединиться к своим новым партнерам уже до конца этой неделе.

Ожидается, что СК "Днепр-1" получит за центрального полузащитника молодежной сборной Украины 1,5 млн евро.

В прошлом сезоне молодой хавбек провел 9 поединков и забил 1 гол.

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