"Брентфорд" подписал украинского таланта

Фото: сайт "Брентфорда"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Брентфорда" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Днепра-1" и молодежной сборной Украины Егора Ярмолюка.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

18-летний Ярмолюк выступал за "Днепр-1" с 2020 года. Всего он провел за клуб 21 матч и забил один гол. За молодежную сборную Украины сыграл четыре матча.

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