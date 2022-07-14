"Брентфорд" подписал украинского таланта

Теги брентфордднепр-1егор ярмолюк

"Брентфорд" подписал украинского таланта

Фото: сайт "Брентфорда"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Брентфорда" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Днепра-1" и молодежной сборной Украины Егора Ярмолюка.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2025 года с возможностью продления еще на год.

18-летний Ярмолюк выступал за "Днепр-1" с 2020 года. Всего он провел за клуб 21 матч и забил один гол. За молодежную сборную Украины сыграл четыре матча.

Не пропустите: Назвала зарплата Кулибали в "Челси". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ нацелился на таланта "Бенфики"

ПСЖ нацелился на таланта "Бенфики"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов