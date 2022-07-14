"Брентфорд" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

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"Брентфорд" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Брентфорда"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Брентфорда" на официальном сайте объявила о переходе вратаря сборной Албании Томаса Стракоши.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался английскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что голкипером интересуется "Манчестер Юнайтед".

27-летний Стракоша ранее выступал за "Лацио" и "Салернитану". За сборную Албании сыграл 19 матчей.

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