"Брентфорд" купил таланта сборной Дании
Фото: твиттер "Брентфорда"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Брентфорда" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Сампдории" и сборной Дании Миккеля Дамсгора.
Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2027 года.
22-летний Дамсгор выступал за "Сампдорию" с 2020 года. Всего он провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Нордшелланд". За сборную Дании сыграл 16 матчей и забил четыре гола.
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