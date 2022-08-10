"Брентфорд" купил таланта сборной Дании

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"Брентфорд" купил таланта сборной Дании

Фото: твиттер "Брентфорда"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Брентфорда" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Сампдории" и сборной Дании Миккеля Дамсгора.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Дамсгор выступал за "Сампдорию" с 2020 года. Всего он провел за клуб 49 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее играл за "Нордшелланд". За сборную Дании сыграл 16 матчей и забил четыре гола.

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