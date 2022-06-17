"Брентфорд" близок к покупке украинского таланта

Фото: твиттер "Днепра-1"/Автор неизвестен

Полузащитник "Днепра-1" Егор Ярмолюк близок к переходу в "Брентфорд", сообщает журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганик LIVE".

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 1,5 миллиона евро. Клубы уже обо всем договорились, трансфер будет оформлен в ближайшее время.

18-летний Ярмолюк выступает за "Днепр-1" с 2020 года. Всего он провел за клуб 21 матч и забил один гол.

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