"Брентфорд" – "Арсенал" - 0:3 (видеообзор)

Фото: твиттер "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде разгромил "Брентфорд" со счетом 3:0.

Победу лондонскому клубу принесли голы Вильяма Салиба, Габриэла Жезуса и Фабиу Виейра.

"Арсенал", набрав 18 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с 9 очками остался на девятой позиции.

"Брентфорд" – "Арсенал" - 0:3 (0:2)

Голы: Салиба, 17 - 0:1, Жезус, 28 - 0:2, Виейра, 49 - 0:3

"Брентфорд": Райя, Хики, Ми, Янссон, Айер, Генри, Йенсен (Баптист, 69), Дасилва (Дамсгор, 63), Янельт (Оньека, 63), Тоуни, Мбемо (Висса, 76).

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Томиясу, 86), Габриэл, Салиба, Тирни, Джака, Парти (Локонга, 78), Фабиу Виейра, Сака, Габриэл Жезус, Мартинелли (Нкетиа, 78).

Видеообзор матча

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