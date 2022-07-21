Бремер о переходе в "Ювентус": "У меня даже собака черно-белая"

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Бремер о переходе в "Ювентус": "У меня даже собака черно-белая"

Фото: сайт "Ювентуса"/Автор неизвестен

Новичок "Ювентуса" Глейсон Бремер поделился эмоциями от перехода в туринский клуб.

По его словам, он счастлив играть в такой великой команде.

"Когда я увидел, что в "Ювентус" переходят Поль Погба и Анхель Ди Мария, у меня уже не было никаких сомнений насчет того, какой клуб выбрать. Наша команда создана для побед.

У меня даже черно-белая собака, так что "Ювентус" – моя судьба", - сказал он.

25-летний Бремер выступал за "Торино" с 2018 года. Всего он провел за клуб 110 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Атлетико Минейро". 

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