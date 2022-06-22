Бразильский клуб хочет переманить форварда "Зенита"
Фото: твиттер Алберто\Автор неизвестен
Бразильский форвард "Зенита" Юри Алберто может перебраться в "Коринтианс".
Это связано с решением ФИФА разрешить приостанавливать контракты с российскими клубами.
Как пишет источник, бразильский клуб не устраивают форварды, доступные на южноамериканском рынке. В то же время "Коринтианс" заинтересован в возможной аренде Алберто.
Официальные переговоры еще не начались, но представители бразильского клуба уже вышли на окружение футболиста.
В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах чемпионата России.
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