Бразильский клуб хочет переманить форварда "Зенита"

Фото: твиттер Алберто\Автор неизвестен

Бразильский форвард "Зенита" Юри Алберто может перебраться в "Коринтианс".

Это связано с решением ФИФА разрешить приостанавливать контракты с российскими клубами.

Как пишет источник, бразильский клуб не устраивают форварды, доступные на южноамериканском рынке. В то же время "Коринтианс" заинтересован в возможной аренде Алберто.

Официальные переговоры еще не начались, но представители бразильского клуба уже вышли на окружение футболиста.

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах чемпионата России.

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