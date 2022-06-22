Бразильский клуб хочет переманить форварда "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургюри албертокоринтианс

Бразильский клуб хочет переманить форварда "Зенита"

Фото: твиттер Алберто\Автор неизвестен

Бразильский форвард "Зенита" Юри Алберто может перебраться в "Коринтианс".

Это связано с решением ФИФА разрешить приостанавливать контракты с российскими клубами.

Как пишет источник, бразильский клуб не устраивают форварды, доступные на южноамериканском рынке. В то же время "Коринтианс" заинтересован в возможной аренде Алберто.

Официальные переговоры еще не начались, но представители бразильского клуба уже вышли на окружение футболиста.

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах чемпионата России.

Не пропустите: Дзюба провел тренировку по MMA с известным тренером. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фанаты "Динамо" не будут ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID

Фанаты "Динамо" не будут ходить на матчи РПЛ из-за Fan ID

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов