Бразилия разгромила Южную Корею. Неймар сделал дубль

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Бразилия разгромила Южную Корею. Неймар сделал дубль

Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила национальную команду Южной Кореи со счетом 5:1.

Победу бразильцам принесли дубль Неймара, голы Ришарлисона, Коутиньо и Габриэла Жезуса. В составе корейцев отличился Хван Ый Чжо.

Южная Корея – Бразилия - 1:5 (1:2)
Голы: Ришарлисон, 7 - 0:1, Хван Ый Чжо, 31 - 1:1, Неймар, 42 (с пенальти) -  1:2, Неймар, 57 (с пенальти) - 1:3, Коутиньо, 80 - 1:4, Габриэл Жезус, 90 - 1:5

Бразилия: Уэвертон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Лукас Пакета (Бруно Гимараэс, 81), Каземиро (Фабиньо, 71), Фред (Матеус Кунья, 81), Рафинья (Габриэл Жезус, 78), Неймар (Коутиньо, 78), Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 71).

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