Бразилия разгромила Гану в товарищеском матче
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен
Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила сборную Ганы со счетом 3:0.
Победу бразильцам принесли дубль Ришарлисона и гол Маркиньоса.
Бразилия – Гана - 3:0 (3:0)
Голы: Маркиньос, 9 - 1:0, Ришарлисон, 28 - 2:0, Ришарлисон, 40 - 3:0
Бразилия: Алиссон, Милитао, Тиаго Силва (Бремер, 46), Маркиньос, Теллес, Каземиро (Фабиньо, 63), Лукас Пакета (Эвертон Рибейро, 79), Неймар, Ришарлисон (Матеус Кунья, 63), Рафинья (Родриго, 80), Винисиус Жуниор (Антони, 63).
Гана: Уоллакотт, Одои (Лэмпти, 72), Джику, Амарти, Баба, Сулемана (Уильямс, 46), Баба (Овусу, 72), Кудус (Кьере, 83), Айю (Семеньо, 72), Афена-Гьян (Салису, 46), Айю.
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