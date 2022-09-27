Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче
Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен
Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила сборную Туниса со счетом 5:1.
Победу бразильцам принесли дубль Рафиньи Диаса, голы Ришарлисона, Неймара и Педро Абреу. У африканцев отличился Монтассар Тальби.
Бразилия – Тунис - 5:1 (4:1)
Голы: Рафинья, 11 - 1:0, Тальби, 18 - 1:1, Ришарлисон, 19 - 2:1, Неймар, 29 (с пенальти) - 3:1, Рафинья, 40 - 4:1, Педро, 74 - 5:1
Бразилия: Алиссон, Данило, Тиаго Силва, Маркиньос (Рожер, 78), Теллес (Лоди, 65), Каземиро, Фред (Родриго, 79), Лукас Пакета (Винисиус Жуниор, 46), Неймар, Ришарлисон (Педро, 46), Рафинья (Антони, 65).
Тунис: Дамен, Дрэгер (Слити, 81), Бронн, Тальби, Бен-Уаннес, Схири, Лаидуни (Межбри, 90), Шалали (Хазри, 62), Слиман (Валери, 81), Мсакни (Хенисси, 63), Жазири (Гандри, 46).
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|40
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|27
|40
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18