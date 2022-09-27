Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче

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Бразилия разгромила африканскую сборную в товарищеском матче

Фото: твиттер сборной Бразилии/Автор неизвестен

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромила сборную Туниса со счетом 5:1.

Победу бразильцам принесли дубль Рафиньи Диаса, голы Ришарлисона, Неймара и Педро Абреу. У африканцев отличился Монтассар Тальби.

Бразилия – Тунис - 5:1 (4:1)
Голы: Рафинья, 11 - 1:0, Тальби, 18 - 1:1, Ришарлисон, 19 - 2:1, Неймар, 29 (с пенальти) - 3:1, Рафинья, 40 - 4:1, Педро, 74 - 5:1

Бразилия: Алиссон, Данило, Тиаго Силва, Маркиньос (Рожер, 78), Теллес (Лоди, 65), Каземиро, Фред (Родриго, 79), Лукас Пакета (Винисиус Жуниор, 46), Неймар, Ришарлисон (Педро, 46), Рафинья (Антони, 65).

Тунис: Дамен, Дрэгер (Слити, 81), Бронн, Тальби, Бен-Уаннес, Схири, Лаидуни (Межбри, 90), Шалали (Хазри, 62), Слиман (Валери, 81), Мсакни (Хенисси, 63), Жазири (Гандри, 46).

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