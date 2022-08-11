Бразилия отказывается играть с Аргентиной
Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что он выступает против переигровки сорванного матч отборочного турнира мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентини.
"Мы направим письмо в ФИФА с просьбой об отмене матча. Я приложу все силы для этого. Нашим приоритетом является победа на чемпионате мира. Наш тренерский штаб не рекомендует проводить матч из-за риска травм. Поэтому мы будет работать над тем, чтобы его не проводить", - приводит слова Родригеса Daily Mail.
Напомним, что матч Бразилия - Аргентина состоялся 5 сентября 2021 года, но продлился всего четыре минуты. Затем на поле вышли бразильские полицейские, чтобы арестовать нескольких аргентинских футболистов, которые, возможно, попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.
Не пропустите: Президент "Баварии" оценил вероятность перехода Кейна. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 августа
-
"Барселона" зарегистрировала на чемпионат Испании всего 17 футболистов
-
Бразилия отказывается играть с Аргентиной
-
"Интер" продал "нового Ибрагимовича" в "Сассуоло"
-
"Челси" и "Рома" могут совершить громкий обмен
-
"Реал" подпишет талантливого воспитанника "Барселоны"
-
1
Рэшфорд может перейти в ПСЖ
-
"Заря" с разгромом вылетела из Лиги Конференций
-
3
Перес ответил фанатам "Реала" на просьбу вернуть Роналду
-
"Фенербахче" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
-
Звезды ПСЖ довольны новым главным тренером
-
"Наполи" и "Вильярреал" поборются за хавбека сборной Франции
-
"Манчестер Сити" нашел замену Зинченко в "Атлетико"
-
Лидер киевского "Динамо" Цыганков отказал известным клубам Ла Лиги и Серии А
-
"Наполи" подписал чемпиона Евро-2020
-
"Ливерпуль" продлил 19-летнего таланта
-
Влашич перешел в клуб Серии А
-
Малиновский может покинуть "Аталанту" ради АПЛ
-
"Челси" готов купить двух звезд "Барселоны"
-
Президент "Баварии" оценил вероятность перехода Кейна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18