Бразилия отказывается играть с Аргентиной

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Бразилия отказывается играть с Аргентиной

Глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес заявил, что он выступает против переигровки сорванного матч отборочного турнира мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентини.

"Мы направим письмо в ФИФА с просьбой об отмене матча. Я приложу все силы для этого. Нашим приоритетом является победа на чемпионате мира. Наш тренерский штаб не рекомендует проводить матч из-за риска травм. Поэтому мы будет работать над тем, чтобы его не проводить", - приводит слова Родригеса Daily Mail.

Напомним, что матч Бразилия - Аргентина состоялся 5 сентября 2021 года, но продлился всего четыре минуты. Затем на поле вышли бразильские полицейские, чтобы арестовать нескольких аргентинских футболистов, которые, возможно, попали в страну с нарушениями коронавирусного регламента.

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