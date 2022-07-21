Бразилец Мойзес переходит в ЦСКА

27-летний бразильский защитник Мойзес подтвердил свой переход в московский ЦСКА.

По словам футболиста "Интернасьонала", стороны уже договорились о всех деталях трансфера.

"Теперь ждите, что скажет мой агент о том, когда я смогу уехать. У нас была договоренность, что я буду играть до матча с "Палмейрасом". Я думаю, что это был мой последний матч здесь", — приводит слова футболиста Globo Esporte.

Ранее была информация, что ЦСКА арендует футболиста до конца 2023 года.

В текущем сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

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