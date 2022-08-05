Бразилец из "Шахтера" перешел в "Монцу"

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Бразилец из "Шахтера" перешел в "Монцу"

Фото: сайт "Монцы"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Монцы" на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника "Шахтера" Марлона.

Итальянский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

26-летний Марлон выступает за "Шахтер" с 2021 года. Всего он провел за клуб 22 матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Ранее играл за "Флуминенсе", "Барселону", "Ниццу" и "Сассуоло". Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2026 года.

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