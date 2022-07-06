Бразилец Эвералдо забил супергол в чемпионате Японии (видео)

Фото: твиттер Эвералдо/Автор неизвестен

Нападающий "Касима Антлерс" Эвералдо забил потрясающий по красоте гол в матче 20-го тура чемпионата Японии с "Сересо Осака" (3:3).

На 89-й минуте бразилец отправил мяч в ворота соперника ударом через себя и спас свою команду от поражения.

30-летний Эвералдо в нынешнем сезоне провел за "Касиму Антлерс" 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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